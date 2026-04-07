Путин выразил уверенность в укреплении партнерства России и Вьетнама

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама То Ламу с избранием президентом страны выразил уверенность в том, что его деятельность будет способствовать укреплению стратегического партнерства Москвы и Ханоя, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.