Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога с Вьетнамом

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу с избранием президентом страны отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам.
Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в поздравлении.
