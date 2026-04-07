12:10 07.04.2026 (обновлено: 12:11 07.04.2026)
Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога с Вьетнамом

Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу с избранием президентом страны отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам.
Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в поздравлении.
Во вторник вьетнамское государственное новостное агентство VNA сообщило, что Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам избран президентом Вьетнама на сессии Национального собрания страны.
