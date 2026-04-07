Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога с Вьетнамом

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу с избранием президентом страны отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам.