Премьер Пакистана попросил Иран открыть Ормузский пролив на две недели

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что попросил Иран в качестве знака доброй воли открыть Ормузский пролив на две недели на фоне проведения дипломатической работы по достижению соглашения между США и Тегераном.
Ранее Шариф сообщил, что попросил президента США Дональда Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели.
"Пакистан со всей искренностью просит иранских братьев открыть Ормузский пролив на соответствующий двухнедельный период в качестве жеста доброй воли", - говорится в сообщении в соцсети X премьера.
