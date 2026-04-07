Премьер Пакистана попросил Иран открыть Ормузский пролив на две недели

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что попросил Иран в качестве знака доброй воли открыть Ормузский пролив на две недели на фоне проведения дипломатической работы по достижению соглашения между США и Тегераном.