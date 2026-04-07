Прокурор запросил 22 года колонии для экс-замминистра обороны - РИА Новости, 07.04.2026
14:06 07.04.2026 (обновлено: 14:18 07.04.2026)
Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов на заседании 235-го гарнизонного военного суда в Москве
Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов на заседании 235-го гарнизонного военного суда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Государственный обвинитель в ходе прений сторон попросил приговорить бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова к 22 годам колонии строгого режима, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить к 22 годам колонии строгого режима", - сказал собеседник.
Также от суда потребовали лишить Попова звания "генерал-полковник".
Попов обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. В суде ранее он заявил, что вину не признает.
Как сообщал СК, в 2022-2024 годах Попов совместно с замначальника Главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором парка "Патриот" Вячеславом Ахмедовым внесли ложные сведения о стройработах в парке, совершив многомиллионное хищение. Кроме того, в 2014-2024 годах он получил взятку в 45 миллионов рублей от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" за общее покровительство.
Также следствие установило, что в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил работников парка "Патриот", освободив их от обязанностей, чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей. При осмотре его жилища изъяты незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы.
Имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей арестовано.
Признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к шести и пяти годам лишения свободы.
