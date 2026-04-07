Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов на заседании 235-го гарнизонного военного суда в Москве. Архивное фото

Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов на заседании 235-го гарнизонного военного суда в Москве

Прокурор запросил 22 года колонии для экс-замминистра обороны

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Государственный обвинитель в ходе прений сторон попросил приговорить бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова к 22 годам колонии строгого режима, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить к 22 годам колонии строгого режима", - сказал собеседник.

Также от суда потребовали лишить Попова звания "генерал-полковник".

Попов обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. В суде ранее он заявил, что вину не признает.

Как сообщал СК , в 2022-2024 годах Попов совместно с замначальника Главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором парка " Патриот " Вячеславом Ахмедовым внесли ложные сведения о стройработах в парке, совершив многомиллионное хищение. Кроме того, в 2014-2024 годах он получил взятку в 45 миллионов рублей от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" за общее покровительство.

Также следствие установило, что в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил работников парка "Патриот", освободив их от обязанностей, чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей. При осмотре его жилища изъяты незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы.

Имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей арестовано.