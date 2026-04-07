Убийство пенсионера с разбоем раскрыли в Приморье спустя 26 лет

ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Расследование убийства пенсионера в ходе разбоя, совершённого 26 лет назад в Приморье, завершилось благодаря повторному анализу дела, сообщает СК региона.
По версии следствия, 13 июля 2000 года мужчина проник в квартиру в городе Большой Камень в Приморье, пытаясь совершить кражу. Однако в квартире оказался 76-летний хозяин, на которого фигурант напал и задушил. После совершения убийства он похитил 10 тысяч долларов и скрылся.
В сгоревшей машине в Приморье нашли фрагменты тела мужчины
10 февраля, 09:44

"Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя города Большой Камень, который обвиняется в совершении убийства, сопряжённого с разбоем, 76-летнего мужчины в 2000 году (пункт "з" часть 2 статья 105 УК РФ)", – говорится в сообщении ведомства.
Как отмечает региональный СК, преступление оставалось нераскрытым в течение долгих лет. Однако в ходе работы по изучению архивных уголовных дел сотрудники ведомства провели повторный анализ материалов дела и нашли свидетеля, который дал изобличающие фигуранта показания.
Жителя Приморья заподозрили в убийстве соседки, попросившей у него хлеба
25 сентября 2025, 03:20