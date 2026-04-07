Убийство пенсионера с разбоем раскрыли в Приморье спустя 26 лет
02:56 07.04.2026 (обновлено: 10:54 07.04.2026)
Убийство пенсионера с разбоем раскрыли в Приморье спустя 26 лет

СК: в Приморье раскрыли убийство пенсионера, совершенное 26 лет назад

© Фото : Следком Приморья/MAX
Мужчина, обвиненный в убийстве пенсионера в ходе разбоя в Приморском крае
Мужчина, обвиненный в убийстве пенсионера в ходе разбоя в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Фото : Следком Приморья/MAX
Мужчина, обвиненный в убийстве пенсионера в ходе разбоя в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Расследование убийства пенсионера в ходе разбоя, совершённого 26 лет назад в Приморье, завершилось благодаря повторному анализу дела, сообщает СК региона.
По версии следствия, 13 июля 2000 года мужчина проник в квартиру в городе Большой Камень в Приморье, пытаясь совершить кражу. Однако в квартире оказался 76-летний хозяин, на которого фигурант напал и задушил. После совершения убийства он похитил 10 тысяч долларов и скрылся.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя города Большой Камень, который обвиняется в совершении убийства, сопряжённого с разбоем, 76-летнего мужчины в 2000 году (пункт "з" часть 2 статья 105 УК РФ)", – говорится в сообщении ведомства.
Как отмечает региональный СК, преступление оставалось нераскрытым в течение долгих лет. Однако в ходе работы по изучению архивных уголовных дел сотрудники ведомства провели повторный анализ материалов дела и нашли свидетеля, который дал изобличающие фигуранта показания.
