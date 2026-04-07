Конституционный суд снял ограничение на вождение по иностранным правам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Конституционный суд (КС) РФ снял с россиян, живущих в других странах на постоянной основе, обязанность через год после временного въезда в РФ получать российские водительские права вместо действующих иностранных, следует из материалов суда.

КС РФ во вторник принял постановление по делу о проверке конституционности пункта 12 статьи 25 федерального закона "О безопасности дорожного движения".

Согласно релизу КС, дело рассмотрено по жалобе Сергея Шахова , которого в августе 2019 года оштрафовали на 5 тысяч рублей за езду без прав. Суды поддержали это решение, поскольку, по их оценке, Шахов управлял автомобилем на основании иностранных водительских прав, а срок действия российских истек в 2004 году.

Вышестоящие суды также указали на то, что вождение на основании иностранных водительских удостоверений допустимо только для иностранцев, которые либо живут в России, либо находятся там временно, тогда как Шахов на момент привлечения к ответственности являлся гражданином РФ, постоянно живущим в Эстонии на основании вида на жительство.

Как отметил Конституционный суд, конвенция о дорожном движении, которую ратифицировала и Россия, определяет, что водительские удостоверения, выданные одной из стран-участников конвенции, должны признаваться на территории другой до того момента, как владелец водительских прав не переезжает туда жить.

При этом оспариваемая норма закона о безопасности дорожного движения в своей последней редакции предусматривает, что россияне, живущие в других странах и временно приехавшие в РФ, могут ездить на основании иностранных водительских прав только в течение года.

"С момента первого временного въезда в Россию гражданина РФ, постоянно и законно проживающего в иностранном государстве - участнике конвенции о дорожном движении… начинается отсчет годичного срока, по истечении которого управлять транспортными средствами в РФ на основании иностранных водительских документов запрещается. Однако в данном механизме не учитывается то, что гражданин РФ может неоднократно въезжать в Россию временно, оставаясь постоянно проживать за рубежом", - разъясняется в релизе позиция КС России.

При этом законодательство позволяет иностранным гражданам находиться за рулем в России на основании своих водительских прав без ограничения срока их действия, указал Конституционный суд.

По оценке КС, требование получить водительские права в России через год после въезда ставит россиян, живущих в других странах, в неравное правовое положение по сравнению с иностранными гражданами в РФ и ограничивает их право на свободное передвижение.

Признав оспариваемую норму не соответствующей конституции, КС РФ обязал законодателя изменить правовое регулирование.

"До этого граждане РФ, оказавшиеся в ситуации, аналогичной заявителю, вправе управлять транспортным средством в России на основании иностранных водительских удостоверений без учета срока нахождения на территории РФ, но при соблюдении иных условий для указанного допуска", - приводится в релизе вывод Конституционного суда.