20:37 07.04.2026
Постпред Ирана в ООН предупредил о необратимых последствиях ударов по АЭС

Иравани: удар по АЭС "Бушер" приведет к необратимым последствиям

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Архивное фото
ООН, 7 апр - РИА Новости. Удары по ядерным объектам Ирана, включая АЭС "Бушер", неизбежно приведут к необратимым гуманитарным и экологическим последствиям, заявил постпред ИРИ в ООН Амир Саид Иравани.
"Любой удар по ядерным объектам, в частности по АЭС "Бушер", неизбежно приведет к необратимым гуманитарным и экологическим последствиям", - сказал дипломат во время заседания Совбеза Организации Объединенных Наций по ситуации вокруг Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
