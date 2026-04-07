Рейтинг@Mail.ru
Посредник при передаче взяток курскому экс-губернатору получил восемь лет
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 07.04.2026 (обновлено: 18:18 07.04.2026)
Посредник при передаче взяток курскому экс-губернатору получил восемь лет

Посредник при передаче взяток курскому экс-губернатору Шубин получил 8 лет

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 7 апр – РИА Новости. Посредник при передаче взяток экс-губернатору Курской области Дмитрий Шубин приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере более 380 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
"Шубина Дмитрия Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом ... в размере 388,5 миллионов рублей", - сказал судья.
Ранее в Ленинском суде города Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). По решению суда, Шубин находился под домашним арестом.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов с замгубернатора Курской области Алексеем Смирновым при посредничестве Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Андрей Коробка - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
СК передал суду засекреченные показания по делу вице-губернатора Кубани
16:29
 
ПроисшествияКурская областьКурск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала