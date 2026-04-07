Посредник при передаче взяток курскому экс-губернатору получил восемь лет

КУРСК, 7 апр – РИА Новости. Посредник при передаче взяток экс-губернатору Курской области Дмитрий Шубин приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере более 380 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
"Шубина Дмитрия Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом ... в размере 388,5 миллионов рублей", - сказал судья.
Ранее в Ленинском суде города Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). По решению суда, Шубин находился под домашним арестом.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов с замгубернатора Курской области Алексеем Смирновым при посредничестве Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.