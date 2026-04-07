Посредник при передаче взяток курскому экс-губернатору получил восемь лет

КУРСК, 7 апр – РИА Новости. Посредник при передаче взяток экс-губернатору Курской области Дмитрий Шубин приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере более 380 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.