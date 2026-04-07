Весеннее половодье в Московском регионе проходит штатно

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Весеннее половодье в столичном регионе проходит в штатном режиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"После установления теплой погоды с положительными среднесуточными температурами воздуха началось половодье. В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской систем наполняются, уровни воды поднимаются примерно на 7-11 сантиметров в сутки. Заполнено 80% от полезного объема, свободная емкость водохранилищ Москворецкой системы составляет 163 миллиона кубометров, по нашим оценкам, они способны без проблем принять весь талый сток", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что процесс наполнения водохранилищ организован плавно, чтобы исключить подтопления территорий, обеспечить запас воды и бесперебойное водоснабжение Москвы.

"В преддверии пропуска паводка и половодья городские службы реализовали комплекс подготовительных мероприятий, в частности, проведены необходимые работы на водохранилищах и гидроузлах, была организована снегосъемка для оценки параметров снежного покрова. Режим пропуска половодья постоянно корректируется с учетом погоды, от которой зависит интенсивность таяния снега", - добавил он.