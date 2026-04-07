Пермские власти рассказали о подростке, напавшем на учителя
08:47 07.04.2026 (обновлено: 09:40 07.04.2026)
Пермские власти рассказали о подростке, напавшем на учителя

© Фото : Администрация Добрянского муниципального округа/ВКонтакте
Школа № 5 в Добрянке, Пермский край, в котором произошло убийство учительницы
ПЕРМЬ, 7 апр - РИА Новости. Подросток, напавший на учителя у входа в школу в Добрянке в Пермском крае, предварительно, состоит на учёте в полиции, а также неоднократно оставался на повторное обучение, сообщил глава Добрянского округа Дмитрий Антонов.
Ранее губернатор края Дмитрий Махонин сообщил, педагог в больнице, врачи борются за его жизнь. По данным краевого ГУ МВД, пострадавшая женщина была классным руководителем подростка.
"Молодой человек состоит на учёте в полиции, неоднократно оставался на повторное обучение в школе", - написал глава округа на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что пострадавшая является завучем, сейчас женщина находится в тяжелом состоянии.
В краевой прокуратуре данных о том, что подросток состоит на учете, у ведомства пока нет, рассказали РИА Новости в ведомстве.
