Пермские власти рассказали о подростке, напавшем на учителя

ПЕРМЬ, 7 апр - РИА Новости. Подросток, напавший на учителя у входа в школу в Добрянке в Пермском крае, предварительно, состоит на учёте в полиции, а также неоднократно оставался на повторное обучение, сообщил глава Добрянского округа Дмитрий Антонов.

Ранее губернатор края Дмитрий Махонин сообщил, педагог в больнице, врачи борются за его жизнь. По данным краевого ГУ МВД, пострадавшая женщина была классным руководителем подростка.

"Молодой человек состоит на учёте в полиции, неоднократно оставался на повторное обучение в школе", - написал глава округа на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

Он отметил, что пострадавшая является завучем, сейчас женщина находится в тяжелом состоянии.