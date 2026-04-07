Почти 30 тысяч доноров сдали кровь и ее компоненты в Подмосковье

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Почти 30 тысяч человек сдали донорскую кровь и ее компоненты с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе стать донором и сдать кровь и ее компоненты можно, обратившись в Московский областной центр крови или его филиалы, отделения переливания крови в медучреждениях, а также в рамках выездной донорской акции.

"Несмотря на развитие технологий, полноценного заменителя крови сегодня не существует. Поэтому донорская кровь — это возможность спасти жизнь и здоровье многим пациентам, попавшим в беду. С начала года кровь и ее компоненты в Подмосковье сдали почти 30 тысяч доноров", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.