Названы площадки проведения "Тотального диктанта" в 2026 году

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Площадками акции "Тотальный диктант" в 2026 году станут музеи, гидроэлектростанции, двухэтажный аэроэкспресс, а также юрта, сообщили РИА Новости в пресс-службе акции.

"Тотальный диктант напишут на культурных и исторических площадках, среди которых Музей часов в Архангельске , Ансамбль тюремного замка в Обнинске , доходный дом 1899 года постройки в Томске . Традиционно необычными локациями акции станут гидроэлектростанции: Братская, Иркутская и Усть-Илимская ГЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве диктант можно будет написать на площадках Московской верфи, Музея русского импрессионизма, Музея-заповедника "Царицыно", а также в двухэтажном аэроэкспрессе.

"Главной площадкой в столице акции - Улан-Удэ - станет юрта у реки вместимостью 250 человек. Именно оттуда текст диктанта прочтет его автор — писатель Алексей Варламов ", - рассказали в пресс-службе акции.

В 2026 году акция пройдет 18 апреля в онлайн- и офлайн-форматах.