"Избежать невозможно". Выявлена смертельная угроза для младенцев

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Вещества, которые содержатся во множестве изделий — от игрушек до парфюмерии, — могут быть причиной десятков тысяч смертей среди новорожденных по всему миру. На порядок больше появляются на свет недоношенными — и получают серьезные проблемы со здоровьем. Об этом говорится в новом исследовании. Насколько убедительны выводы ученых и как предлагают решать проблему — разбиралось РИА Новости.

"Они повсюду"

Каждый год в мире около 13 миллионов детей рождается раньше срока, то есть до истечения 37-й недели беременности. Вызванные недоношенностью осложнения — главная причина смерти малышей до пяти лет. В 2019-м из-за этого погибли 900 тысяч младенцев. А многие выжившие сталкиваются с серьезными последствиями для здоровья и развития: нарушениями зрения и слуха, сниженной обучаемостью, различными формами инвалидности.

Ученые давно ищут причины преждевременных родов, и одна из них может скрываться в повседневных вещах: пластиковых упаковках, игрушках, косметике. Речь о химических веществах под названием фталаты, которые делают пластик мягким и гибким. Они попадают в организм человека через еду, воду и даже воздух.

Доказано, что эти вещества вредны для эндокринной системы. Прежние исследования неоднократно выявляли связь фталатов с резким снижением количества сперматозоидов и уровня тестостерона у мужчин, другими репродуктивными проблемами.

Специалисты Медицинской школы имени Гроссмана Нью-Йоркского университета подсчитали, сколько преждевременных родов во всем мире может быть связано с этими веществами. Статья опубликована в журнале eClinicalMedicine. Особенно опасны два вида фталатов: DEHP (диэтилгексилфталат) и DiNP (диизононилфталат).

Миллионы непрожитых лет

Ученые проанализировали большой массив данных за 2018-й. Объединили информацию о содержании фталатов в моче людей из разных стран (от США и Европы до Африки и Азии) с показателями преждевременных родов и смертности младенцев. Правда, не для всех регионов имелась полная статистика, пробелы пришлось рассчитывать математически.

Как бы то ни было, результаты тревожные. Согласно модели, в 2018-м с DEHP были связаны 1,97 миллиона случаев преждевременного родового кровотечения (8,74 процента от общего числа в мире), а также 74 тысячи младенческих смертей. Для большей наглядности привели и такие цифры: 6,69 миллиона потерянных лет жизни и 1,22 миллиона лет, прожитых с инвалидностью.

С DiNP почти то же самое: 64 тысячи смертей, 5,77 миллиона лет потерянной жизни, 1,35 миллиона лет жизни с инвалидностью. Авторы работы оценили и экономические потери: от 550 до 781 миллиарда долларов только за 2018-й.

Больше всего от фталатов страдают регионы с быстрорастущей пластиковой промышленностью и слабым экологическим контролем — Ближний Восток, Южная Азия и Африка. Там более 80 процентов преждевременных родов, связанных с фталатами. Например, в Южной Азии и на Ближнем Востоке — 54 процента, в Африке — 26. При этом в Африке дети чаще умирали, а в Азии оставались инвалидами. Для сравнения: доля США — менее двух процентов, Канады и Австралии — меньше 0,1. То есть проблема острее всего в беднейших и наименее защищенных странах.

Ученые точно не знают, как именно химические вещества приводят к преждевременным родам и младенческой смертности, но предполагают, что это может быть вызвано нарушением функции плаценты.

"Допущений слишком много"

Впрочем, другие специалисты критикуют как качество исследования, так и его выводы.

"Установлено, что в наименее благополучных регионах мира преждевременных родов несколько больше по сравнению с развитыми странами. Почему-то это объясняется тем, что роженицы там более подвержены воздействию фталатов. И только скороговоркой упоминается, что "на преждевременные роды, как и на другие показатели здоровья, влияют многие факторы, такие как доступ к дородовой помощи и наличие сопутствующих заболеваний у отдельных лиц", — указывает в беседе с РИА Новости академик РАН Алексей Хохлов.

Сами авторы признают, что их работа — это математическая модель с сильными допущениями. Это полезно для формулирования гипотез и оценки потенциального масштаба проблемы. Но не заменяет клинических исследований и не доказывает, что именно фталаты вызывают 1,97 миллиона преждевременных родов.

Вот одно из допущений: содержание фталатов в моче брали из общих биомониторинговых обследований (включая мужчин, детей, небеременных женщин), тогда как метаболизм беременных и уровень воздействия токсинов на их организм могут сильно отличаться (например, из-за изменения рациона, веса, частоты мочеиспускания). Однако таких данных у исследователей было слишком мало.

Не нагревайте пластик

Несмотря на недостатки этого исследования, негативное влияние фталатов на эндокринную систему можно считать научным консенсусом. Чтобы ослабить их воздействие на организм, надо соблюдать несколько правил.

"Поскольку высокая температура способствует вымыванию фталатов из пластика, не применяйте микроволновую печь или посудомоечную машину к пластиковым изделиям", — рекомендует ведущий автор цитируемой работы Леонардо Трасанде.

Кроме того, фталаты могут накапливаться в бытовой пыли. Значит, нужно своевременно пылесосить и обеспечить в помещении надлежащую вентиляцию.

Однако полностью защититься только за счет правильного поведения на индивидуальном уровне практически невозможно, признают эксперты. "Важно подчеркнуть, что фталаты широко распространены и их воздействия зачастую трудно избежать", — говорит Трасанде.