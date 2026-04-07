Рынок энергоресурсов полностью изменился, заявил Песков

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Рынок энергоресурсов на фоне ситуации в мире полностью изменился, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков, комментируя ситуацию на рынке энергоносителей, отметил, что мир уже вступил на путь экономического и энергетического кризиса, причем довольно серьезного.
"Рынок и конъюнктура рыночная в области энергетики, энергоресурсов полностью изменились", - сказал он журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.