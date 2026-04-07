Мир вступил на путь серьезного экономического кризиса, заявил Песков
12:31 07.04.2026 (обновлено: 12:50 07.04.2026)
Мир вступил на путь серьезного экономического кризиса, заявил Песков

Песков: мир вступил на путь серьезного экономического и энергетического кризиса

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мир вступил на путь серьезного экономического и энергетического кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас, когда мир уже уверенно вступил на путь экономического и энергетического кризиса, довольно серьезного, масштабы которого разрастаются изо дня в день, то, конечно, рынок и конъюнктура рыночная в области энергетики, энергоресурсов полностью изменилась", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию в сфере энергетики на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
