Пентагон отменил брифинг в день истечения срока ультиматума Трампа Ирану

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Пентагон отменил пресс-конференцию в день, когда истекает срок ультиматума Дональда Трампа по Ормузскому проливу.
"Коллеги из СМИ, пресс-брифинг (во вторник. — Прим. ред.) отменен", — говорится в полученном РИА Новости уведомлении.
Причины не уточняются.
На мероприятии должны были выступать министр войны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
В минувшее воскресенье Трамп потребовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае Штаты нанесут удары по иранским мостам и электростанциям. Срок ультиматума главы Белого дома истекает в 3:00 мск в среду. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.
Операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через этот ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. Как итог — в большинстве стран мира выросли цены на топливо.
