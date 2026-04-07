Пентагон отменил брифинг в день истечения срока ультиматума Трампа Ирану

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Пентагон отменил пресс-конференцию в день, когда истекает срок ультиматума Дональда Трампа по Ормузскому проливу.

"Коллеги из СМИ, пресс-брифинг (во вторник. — Прим. ред.) отменен", — говорится в полученном РИА Новости уведомлении.

В минувшее воскресенье Трамп потребовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае Штаты нанесут удары по иранским мостам и электростанциям. Срок ультиматума главы Белого дома истекает в 3:00 мск в среду. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.