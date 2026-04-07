США в разы наращивают закупки ракет, задействованных против Ирана

04:28 07.04.2026
РИА Новости: США увеличили закупки ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министерство обороны США запрашивает многократное увеличение финансирования закупок ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE, израсходованных в ходе операции против Ирана, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы.
Так, финансирование программы THAAD на 2027 финансовый год выросло в 14 раз: с 823 миллионов до 11,43 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости. Параллельно программу передали из агентства противоракетной обороны в ведение сухопутных войск.
Схожая картина складывается с перехватчиками PAC-3 MSE. Сухопутные войска запросили 12,23 миллиарда долларов, что в семь раз превышает прошлогодний показатель. Военно-морской флот впервые в истории запросил 1,7 миллиарда долларов на закупку этих ракет для своих кораблей.
В совокупности запрос на 2027 финансовый год составил 25,4 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости.
Решение принято на фоне сообщений об интенсивном расходовании перехватчиков в ходе операции Epic Fury против Ирана. По данным аналитического центра Payne Institute, только за первые 16 дней операции США израсходовали 402 ракеты Patriot и 198 перехватчиков THAAD, что составило около 40% от их общего запаса.
