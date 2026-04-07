Рейтинг@Mail.ru
США хотят почти вдвое увеличить расходы на закупки вооружений в 2027 году - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 07.04.2026 (обновлено: 02:40 07.04.2026)
США хотят почти вдвое увеличить расходы на закупки вооружений в 2027 году

РИА Новости: Пентагон планирует увеличить расходы на закупки вооружений на 84,6%

Американские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министерство войны США планирует увеличить расходы на закупки вооружений на 84,6 процента в 2027 финансовом году, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы.
Объем запросов Пентагона вырос до 413 миллиардов долларов против 223,8 миллиарда годом ранее.
Наиболее резкий скачок произошел в общеоборонных статьях: они расширились на 571 процент по сравнению с 2026 финансовым годом — с 15 до 101 миллиарда долларов.
Сухопутные войска запросили 60,5 миллиарда долларов, что почти вдвое больше прошлогоднего показателя. Основным драйвером роста стало ракетное вооружение: расходы на него увеличились на 360 процентов и достигли 36,6 миллиарда долларов.
Военно-морской флот и Корпус морской пехоты рассчитывают на 150 миллиардов долларов — на 45 процентов больше, чем в этом году. Финансирование кораблестроения выросло на 46 процентов, а закупки авиатехники почти удвоились.
Тем временем Военно-воздушные и Космические силы ожидают 101 миллиард долларов. Расходы космических сил при этом выросли на 344 процента, до 19 миллиардов долларов.
В миреСШАПентагонВооруженияБюджет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала