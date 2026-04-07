США хотят почти вдвое увеличить расходы на закупки вооружений в 2027 году

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министерство войны США планирует увеличить расходы на закупки вооружений на 84,6 процента в 2027 финансовом году, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы.

Объем запросов Пентагона вырос до 413 миллиардов долларов против 223,8 миллиарда годом ранее.

Наиболее резкий скачок произошел в общеоборонных статьях: они расширились на 571 процент по сравнению с 2026 финансовым годом — с 15 до 101 миллиарда долларов.

Сухопутные войска запросили 60,5 миллиарда долларов, что почти вдвое больше прошлогоднего показателя. Основным драйвером роста стало ракетное вооружение: расходы на него увеличились на 360 процентов и достигли 36,6 миллиарда долларов.

Военно-морской флот и Корпус морской пехоты рассчитывают на 150 миллиардов долларов — на 45 процентов больше, чем в этом году. Финансирование кораблестроения выросло на 46 процентов, а закупки авиатехники почти удвоились.