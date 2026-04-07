Туризм
 
10:20 07.04.2026 (обновлено: 11:24 07.04.2026)
МИД Китая прокомментировал возможное продление безвиза для россиян

Мао Нин: Пекин уделяет большое внимание обменам между жителями Китая и РФ

ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Пекин уделяет большое внимание обменам между жителями Китая и РФ, приветствует большее количество российских туристов воспользоваться безвизовым режимом для посещения Китая, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на неназванного собеседника в МИД РФ написала, что Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим для россиян на один год.
"Китай придает большое значение обмену между жителями Китая и России", - сказала дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости подтвердить готовность продлить безвизовый режим для российских граждан.
Дипломат подчеркнула, что китайская сторона "приветствует большее количество российских друзей, желающих воспользоваться безвизовым режимом для посещения Китая и ознакомления с его красотой". При этом Мао Нин не ответила прямо на вопрос о том, готов ли Пекин продлить безвизовый режим еще на год.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
ТуризмВ миреКитайРоссияПекинМао НинВладимир Путин
 
 
