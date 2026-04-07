МИД Китая прокомментировал возможное продление безвиза для россиян

ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Пекин уделяет большое внимание обменам между жителями Китая и РФ, приветствует большее количество российских туристов воспользоваться безвизовым режимом для посещения Китая, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.