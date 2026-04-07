МИД Китая прокомментировал возможное продление безвиза для россиян

ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Пекин уделяет большое внимание обменам между жителями Китая и РФ, приветствует большее количество российских туристов воспользоваться безвизовым режимом для посещения Китая, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Китай придает большое значение обмену между жителями Китая и России", - сказала дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости подтвердить готовность продлить безвизовый режим для российских граждан.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.