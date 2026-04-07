В МЧС рассказали о последствиях паводка в Саратовской области

САРАТОВ, 7 апр - РИА Новости. Два низководных моста и два участка автодорог подтоплены паводком в Саратовской области, сообщили в региональном ГУМЧС.

По данным ГУМЧС, на среду, по прогнозу, угрозы подтопления жилых домов, придомовых территорий и приусадебных участков в Саратовской области не прогнозируется.