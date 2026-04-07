В МЧС рассказали о последствиях паводка в Саратовской области

САРАТОВ, 7 апр - РИА Новости. Два низководных моста и два участка автодорог подтоплены паводком в Саратовской области, сообщили в региональном ГУМЧС.
"По состоянию на 12.00 мск 07.04.2026, на территории Саратовской области подтоплено 2 низководных моста, 2 участка автодорог", - говорится в оперативной информации, опубликованной на сайте ведомства.
В Балаковском районе подтоплен участок дороги к населенному пункту Бителяк, в Новоузенском районе – дорога к поселку Чертанла. Оба подтопленных низководных поста находятся в Ртищевском районе, где протекает река Хопер. Один из мостов ведет к селу Нестеровка, второй – к хутору Обводной.
По данным ГУМЧС, на среду, по прогнозу, угрозы подтопления жилых домов, придомовых территорий и приусадебных участков в Саратовской области не прогнозируется.