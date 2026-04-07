Православный повар рассказал, каким должен быть кулич на Пасху - РИА Новости, 07.04.2026
03:04 07.04.2026
Православный повар рассказал, каким должен быть кулич на Пасху

Сырников: кулич на Пасху по возможности готовят из продуктов лучшего качества

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Кулич на Пасху готовят из продуктов по возможности лучшего качества, на нем принято изобразить крест и буквы "ХВ" - Христос Воскресе, но можно и украсить дополнительно, рассказал РИА Новости шеф-повар, телеведущий, автор книг о русской кухне Максим Сырников.
Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля. По традиции, в субботу перед Пасхой в храмах освящают куличи, яйца и другую еду, которую нельзя было есть во время поста.
"Изначально кулич – это не просто какая-то сладкая сдобная булка, это считалось домашним артосом (освященный хлеб, который выставляют в храмах в течение недели после Пасхи – ред.). Поэтому его не украшали цукатами и прочим, как делают сейчас. Есть традиция изображать крест и буквы ХВ – Христос Воскресе. В принципе, этого вполне достаточно, чтобы это был пасхальный кулич. Но можно и разукрасить – это, как хозяйка решит, это абсолютно никем не возбраняется", - сказал Сырников.
По его словам, для кулича лучше использовать продукты по возможности лучшего качества: хорошая просеянная мука, желтки, сливочное масло, молочная опара и так далее.
