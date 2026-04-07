При взрыве топливных цистерн в столице Панамы погиб человек

МЕХИКО, 7 апр - РИА Новости. Один человек погиб и несколько пострадали в результате взрыва топливных цистерн в столице Панамы, сообщили в национальной пожарной службе.

« "К сожалению, погиб один человек, предположительно, сотрудник компании, который оказался заблокирован в момент пожара и последующего взрыва цистерн", - приводятся слова представителя пожарной службы на странице ведомства в соцсети Х.

Пожар и взрыв произошли в столичном районе Ла-Бока, где расположен топливный парк, вблизи объектов компании Panama Oil Terminals S.A. около 16.12 по местному времени (00.12 мск). К ликвидации возгорания были привлечены около 75 человек, включая пожарных и другие экстренные службы.

По словам пожарного, в результате инцидента и последующего тушения огня пострадали несколько человек - их жизни вне опасности, они проходят обследование в медицинских учреждениях. Кроме того, травмы лёгкой степени получили сотрудники топливной компании.