При взрыве топливных цистерн в столице Панамы погиб человек - РИА Новости, 07.04.2026
06:04 07.04.2026 (обновлено: 09:52 07.04.2026)
При взрыве топливных цистерн в столице Панамы погиб человек

Взрыв топливных цистерн в Панаме. Кадр видео
МЕХИКО, 7 апр - РИА Новости. Один человек погиб и несколько пострадали в результате взрыва топливных цистерн в столице Панамы, сообщили в национальной пожарной службе.
"К сожалению, погиб один человек, предположительно, сотрудник компании, который оказался заблокирован в момент пожара и последующего взрыва цистерн", - приводятся слова представителя пожарной службы на странице ведомства в соцсети Х.

Пожар и взрыв произошли в столичном районе Ла-Бока, где расположен топливный парк, вблизи объектов компании Panama Oil Terminals S.A. около 16.12 по местному времени (00.12 мск). К ликвидации возгорания были привлечены около 75 человек, включая пожарных и другие экстренные службы.
По словам пожарного, в результате инцидента и последующего тушения огня пострадали несколько человек - их жизни вне опасности, они проходят обследование в медицинских учреждениях. Кроме того, травмы лёгкой степени получили сотрудники топливной компании.
Прокуратура Панамы сообщила о начале расследования после взрыва в районе моста Америк. Дело ведёт подразделение по расследованию убийств и фемицида столичной прокуратуры, специалисты начали технические осмотры, сбор доказательств и опросы свидетелей, чтобы установить причины произошедшего и возможную ответственность.
