Ормузский пролив остается открытым, заявил постпред Ирана в ООН

ООН, 7 апр – РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Ормузский пролив остается открытым для навигации, за исключением судов, связанных с проявляющими агрессию против Тегерана странами.

"Ормузский пролив остается открытым для всех судов, при этом свобода судоходства и безопасность на море эффективно поддерживаются. В настоящее время Ормузский пролив открыт", - сказал дипломат во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Совбез не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России Китая . В поддержку документа выступили 11 стран. Еще две воздержались.

Документ призывал государства "координировать усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам", для содействия обеспечению безопасности и защищённости судоходства через Ормузский пролив, включая сопровождение торговых и коммерческих судов, а также "сдерживание попыток закрытия, блокирования или иного вмешательства в международное судоходство через Ормузский пролив".

При этом резолюция относилась только к ситуации в Ормузском проливе. СБ документом выражал готовность рассмотреть "дальнейшие меры" против тех, кто препятствует транзитному проходу или свободе судоходства в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе.