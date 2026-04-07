Венгрии и США нужно спасти западную цивилизацию от Брюсселя, заявил Орбан
18:55 07.04.2026
Венгрии и США нужно спасти западную цивилизацию от Брюсселя, заявил Орбан

Орбан: Венгрия и США должны спасти западную цивилизацию от Брюсселя

БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Венгрия и США должны объединиться и спасти западную цивилизацию от общей проблемы - Брюсселя, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"У переживающих за будущее западной цивилизации американцев и венгров есть общая проблема - Брюссель... Мы, свободолюбивые американцы и венгры, должны объединиться, мы должны спасти западную цивилизацию, для этого мы должны бороться с прогрессистами, укрепившимися в Брюсселе, мы должны положить конец российско-украинской войне и мы должны решить энергетический кризис", - сказал Орбан, выступая на массовом мероприятии в Будапеште по случаю Дня венгерско-американской дружбы.
Венгерский премьер ранее заявлял, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
Орбан ранее также отмечал, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
