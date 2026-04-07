Орбан пожаловался Вэнсу на иностранное вмешательство в выборы в Венгрии - РИА Новости, 07.04.2026
15:49 07.04.2026 (обновлено: 15:51 07.04.2026)
Орбан пожаловался Вэнсу на иностранное вмешательство в выборы в Венгрии

Орбан: в Венгрии имеет место вмешательство иностранных спецслужб в выборы

© REUTERS / Bernadett SzaboВице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят совместную пресс-конференцию в Будапеште, Венгрия. 7 апреля 2026
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят совместную пресс-конференцию в Будапеште, Венгрия. 7 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят совместную пресс-конференцию в Будапеште, Венгрия. 7 апреля 2026
БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался вице-президенту США Джей Ди Вэнсу на беспрецедентное вмешательство иностранных спецслужб в венгерские выборы и приветствовал решение президента США Дональда Трампа закрыть американское агентство по международному развитию USAID.
"Я рассказал вице-президенту, что в Венгрии имеет место необычайно грубое и открытое вмешательство иностранных спецслужб в избирательный процесс. В свете этого мы особенно ценим и приветствуем решение президента США по прекращению американского финансового вмешательства в политические процессы других стран", - сказал Орбан на пресс-конференции с Вэнсом.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Ранее Орбан поблагодарил Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса", которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркивал, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
