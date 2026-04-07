Венгрия готова принять саммит России и США по Украине, заявил Орбан
15:18 07.04.2026 (обновлено: 15:19 07.04.2026)
Венгрия готова принять саммит России и США по Украине, заявил Орбан

© AP Photo / Jonathan Ernst — Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Венгрия до сих пор готова предоставить площадку для саммита России и США по Украине, если стороны сочтут это необходимым, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Ранее президент США (Дональд Трамп) инициировал мирный саммит между США и Россией и предложил Венгрию и Будапешт в качестве места проведения. Это практически единственное возможное место в Европе. И Венгрия согласилась. Мы обсуждали с президентами США и России условия проведения саммита вплоть до уровня его технической подготовки", - сказал Орбан на пресс-конференции с американским вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.
"Венгрия и сейчас готова, если США и Россия сочтут, что необходим мирный саммит между ними, то Будапешт будет рад предоставить площадку для этой встречи и готов к этому", - добавил глава правительства.
