СМИ рассказали о неожиданном поступке Орбана во время разговора с Путиным

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в октябре минувшего года рассказал ему популярную в стране басню о мыши и льве, сообщил Bloomberg.
Также во время разговора венгерский премьер заявил о готовности оказать содействие урегулированию конфликта на Украине.
По данным пресс-службы Кремля, телефонный разговор состоялся 17 октября по инициативе венгерской стороны и затрагивал готовность Будапешта обеспечить условия для организации саммита Россия-США.