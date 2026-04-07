СМИ рассказали о неожиданном поступке Орбана во время разговора с Путиным
13:33 07.04.2026 (обновлено: 17:57 07.04.2026)
СМИ рассказали о неожиданном поступке Орбана во время разговора с Путиным

Bloomberg: Орбан рассказал Путину басню о мыши и льве во время беседы в октябре

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в октябре минувшего года рассказал ему популярную в стране басню о мыши и льве, сообщил Bloomberg.
"Орбан вспомнил историю, которая, по его словам, популярна в Венгрии. В басне Эзопа рассказывается о мышке, которая освободила попавшего в сети льва после того, как тот спас грызуна", — говорится в материале со ссылкой на расшифровку разговора.
Также во время разговора венгерский премьер заявил о готовности оказать содействие урегулированию конфликта на Украине.
По данным пресс-службы Кремля, телефонный разговор состоялся 17 октября по инициативе венгерской стороны и затрагивал готовность Будапешта обеспечить условия для организации саммита Россия-США.
