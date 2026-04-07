Небензя рассказал о цели ветированного Россией проекта СБ ООН

ООН, 7 апр – РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ветированный Москвой проект резолюции по Ормузскому проливу фактически давал карт-бланш на продолжение агрессивных действий в отношении Ирана.
Разъясняя позицию России по ветированию предложенной Бахрейном резолюции по Ормузскому проливу, Небензя подчеркнул, что отдельные положения документа фактически означают "предоставление карт-бланша на продолжение агрессивных действий и дальнейшую эскалацию" конфликта вокруг Ирана.
"Что бы это означало с правовой точки зрения, а также для ситуации "на земле", нам понятно. Особенно в момент, когда мы слышим заявления президента США о готовности "уничтожить" Иран в случае, если Ормузский пролив не будет открыт", – продолжил Небензя.
Небензя отмечал, что РФ не могла поддержать текст, "который создал бы опасный прецедент для международного права".
Этот односторонний документ, подчеркивал он, "изобиловал несбалансированными, некорректными и конфронтационными элементами". Содержащиеся в проекте формулировки, по словам Небензи, "могли трактоваться недобросовестными государствами как легитимизирующие применение силы".