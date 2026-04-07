Рейтинг@Mail.ru
Небензя рассказал о цели ветированного Россией проекта СБ ООН - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 07.04.2026 (обновлено: 21:24 07.04.2026)
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 7 апр – РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ветированный Москвой проект резолюции по Ормузскому проливу фактически давал карт-бланш на продолжение агрессивных действий в отношении Ирана.
Разъясняя позицию России по ветированию предложенной Бахрейном резолюции по Ормузскому проливу, Небензя подчеркнул, что отдельные положения документа фактически означают "предоставление карт-бланша на продолжение агрессивных действий и дальнейшую эскалацию" конфликта вокруг Ирана.
"Что бы это означало с правовой точки зрения, а также для ситуации "на земле", нам понятно. Особенно в момент, когда мы слышим заявления президента США о готовности "уничтожить" Иран в случае, если Ормузский пролив не будет открыт", – продолжил Небензя.
Ранее во вторник РФ и КНР, как передавал корреспондент РИА Новости, наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу.
Небензя отмечал, что РФ не могла поддержать текст, "который создал бы опасный прецедент для международного права".
Этот односторонний документ, подчеркивал он, "изобиловал несбалансированными, некорректными и конфронтационными элементами". Содержащиеся в проекте формулировки, по словам Небензи, "могли трактоваться недобросовестными государствами как легитимизирующие применение силы".
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Небензя: Россия готова содействовать в решении проблемы движения судов
Вчера, 20:07
 
РоссияВ миреСовет Безопасности ООНВоенная операция США и Израиля против ИранаООНВасилий НебензяОрмузский проливИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала