Небензя рассказал о цели ветированного Россией проекта СБ ООН

ООН, 7 апр – РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ветированный Москвой проект резолюции по Ормузскому проливу фактически давал карт-бланш на продолжение агрессивных действий в отношении Ирана.

"Что бы это означало с правовой точки зрения, а также для ситуации "на земле", нам понятно. Особенно в момент, когда мы слышим заявления президента США о готовности "уничтожить" Иран в случае, если Ормузский пролив не будет открыт", – продолжил Небензя.

Ранее во вторник РФ и КНР , как передавал корреспондент РИА Новости, наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу.

Небензя отмечал, что РФ не могла поддержать текст, "который создал бы опасный прецедент для международного права".