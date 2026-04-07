19:52 07.04.2026 (обновлено: 21:37 07.04.2026)
Небензя объяснил, почему Россия наложила вето на проект ООН по Ормузу

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 7 апр - РИА Новости. Россия не могла поддержать проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу, так как такой текст создал бы опасный прецедент для международного права, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, говоря о вето РФ по документу.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Совбез не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая. В поддержку документа выступили 11 стран. Еще 2 воздержались.
"Российская Федерация не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН", - заявил он в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
Этот односторонний документ, подчеркивал он, "изобиловал несбалансированными, некорректными и конфронтационными элементами". Содержащиеся в проекте формулировки, по словам Небензи, "могли трактоваться недобросовестными государствами как легитимизирующие применение силы".
