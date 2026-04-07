Россия и КНР наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

ООН, 7 апр - РИА Новости. Совет Безопасности ООН во вторник не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая, передает корреспондент РИА Новости.

Резолюция относится только к ситуации в Ормузском проливе. При этом СБ документом выражает готовность рассмотреть "дальнейшие меры" против тех, кто препятствует транзитному проходу или свободе судоходства в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе.