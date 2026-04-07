18:50 07.04.2026 (обновлено: 18:56 07.04.2026)
Россия и КНР наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

Заседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - 07.04.2026
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 7 апр - РИА Новости. Совет Безопасности ООН во вторник не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая, передает корреспондент РИА Новости.
В поддержку документа выступили 11 стран. Еще 2 воздержались. Россия и Китай высказались против. Вето Москвы и Пекина как постоянных членов Совбеза не позволило принять проект резолюции.
Документ призывает государства "координировать усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам" для содействия обеспечению безопасности и защищённости судоходства через Ормузский пролив, "включая сопровождение торговых и коммерческих судов, а также сдерживание попыток закрытия, блокирования или иного вмешательства в международное судоходство через Ормузский пролив".
Резолюция относится только к ситуации в Ормузском проливе. При этом СБ документом выражает готовность рассмотреть "дальнейшие меры" против тех, кто препятствует транзитному проходу или свободе судоходства в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе.
Кроме того, документ СБ требует от Ирана немедленно прекратить нападения на торговые и коммерческие суда в проливе. Также Совет призывает к деэскалации продолжающихся боевых действий, в том числе в Персидском заливе и Ормузском проливе, призывает к возвращению на путь дипломатии и приветствует продолжающиеся усилия, направленные на достижение прочного мира в регионе.
Катар выступает за участие стран региона в соглашении по Ормузскому проливу
