Россия и КНР наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

ООН, 7 апр - РИА Новости. Совет Безопасности ООН во вторник не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая, передает корреспондент РИА Новости.
Документ призывает государства "координировать усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам" для содействия обеспечению безопасности и защищённости судоходства через Ормузский пролив, "включая сопровождение торговых и коммерческих судов, а также сдерживание попыток закрытия, блокирования или иного вмешательства в международное судоходство через Ормузский пролив".
Резолюция относится только к ситуации в Ормузском проливе. При этом СБ документом выражает готовность рассмотреть "дальнейшие меры" против тех, кто препятствует транзитному проходу или свободе судоходства в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе.
Кроме того, документ СБ требует от Ирана немедленно прекратить нападения на торговые и коммерческие суда в проливе. Также Совет призывает к деэскалации продолжающихся боевых действий, в том числе в Персидском заливе и Ормузском проливе, призывает к возвращению на путь дипломатии и приветствует продолжающиеся усилия, направленные на достижение прочного мира в регионе.