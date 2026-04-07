Россия намерена усилить боевой потенциал Коллективных сил ОДКБ

МИНСК, 7 апр - РИА Новости. Россия в рамках своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерена сделать акцент на наращивании боевого потенциала Коллективных сил ОДКБ, сообщил посол России в Белоруссии Борис Грызлов на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.
Встреча прошла в Минске, подробно обсуждались актуальные аспекты взаимодействия в рамках ОДКБ с акцентом на укрепление союзнических связей, совершенствование системы коллективной безопасности и комплексное противодействие новым вызовам и угрозам на пространстве Евразии, сообщило российское посольство.
"Рассмотрены вопросы, связанные с координацией работы по реализации приоритетов председательства России в организации в 2026 году. Особый упор сделан на роли ОДКБ в формировании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, углублении практического взаимодействия с заинтересованными государствами региона и конструктивно настроенными международными организациями", - говорится в сообщении.
Как сообщило посольство, Грызлов подчеркнул, что Россия в рамках своего председательства сохранит преемственность в развитии основных направлений взаимодействия в рамках ОДКБ, сфокусировав усилия на поддержании мира и стабильности в зоне её ответственности, а также обеспечении благоприятных условий для безопасного развития стран-участниц.
Международное право перестало работать, заявил генсек ОДКБ
6 апреля, 16:44
"Предполагается сделать акцент на наращивании боевого потенциала Коллективных сил ОДКБ в соответствии с характером текущих и потенциальных вызовов и с учётом опыта современных вооруженных конфликтов. Отдельное внимание уделим вопросам сотрудничества в сфере защиты от биологических угроз, а также информационной безопасности", — отметил глава российской дипмиссии.
Грызлов сказал, что сегодня ОДКБ обладает ресурсами, компетенциями и опытом, которые позволяют организации выступать гарантом региональной безопасности. Он заявил также, что страны ОДКБ не пытаются придать организации характер блока, ориентированного на противостояние с кем-либо или претендующего на некое доминирование. "В этом наш подход принципиально отличается от Североатлантического альянса, который своими действиями лишь обостряет обстановку в регионах своего присутствия, и последние события это подтверждают", - сказал Борис Грызлов.