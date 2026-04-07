Россия намерена усилить боевой потенциал Коллективных сил ОДКБ

МИНСК, 7 апр - РИА Новости. Россия в рамках своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерена сделать акцент на наращивании боевого потенциала Коллективных сил ОДКБ, сообщил посол России в Белоруссии Борис Грызлов на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

"Предполагается сделать акцент на наращивании боевого потенциала Коллективных сил ОДКБ в соответствии с характером текущих и потенциальных вызовов и с учётом опыта современных вооруженных конфликтов. Отдельное внимание уделим вопросам сотрудничества в сфере защиты от биологических угроз, а также информационной безопасности", — отметил глава российской дипмиссии.

Грызлов сказал, что сегодня ОДКБ обладает ресурсами, компетенциями и опытом, которые позволяют организации выступать гарантом региональной безопасности. Он заявил также, что страны ОДКБ не пытаются придать организации характер блока, ориентированного на противостояние с кем-либо или претендующего на некое доминирование. "В этом наш подход принципиально отличается от Североатлантического альянса, который своими действиями лишь обостряет обстановку в регионах своего присутствия, и последние события это подтверждают", - сказал Борис Грызлов.