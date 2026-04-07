Экспорт сельхозпродукции в начале года вырос на треть в Пензенской области

САРАТОВ, 7 апр - РИА Новости. Экспорт сельхозпродукции вырос на треть по итогам первого квартала 2026 года в Пензенской области благодаря участию в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт", сообщил губернатор Олег Мельниченко.

По итогам 2025 года экспорт региона достиг 158 миллионов долларов, что на четверть больше планового значения и на 14% больше относительно результата 2024 года.

"Есть результаты за первый квартал этого года - реализовали в другие страны продукции на 32 миллиона долларов. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Работаем в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - написал глава региона в своем канале на платформе Max по итогам заседания регионального правительства во вторник.

Губернатор отметил, что дал поручение наращивать долю переработки продукции АПК, так как экономически выгоднее отправлять на экспорт не сырье, а продукты переработки. Стратегической задачей для региона является нарастить долю переработанного продовольствия на экспорт до 70%.

"Нужно продолжать развивать географию поставок. Особенно это касается экспорта мяса индейки, по которому Пензенская область является безусловным лидером в стране. К 2030 году нарастим производство почти в 1,5 раза - соответственно, необходимы новые рынки сбыта", - обозначил ещё одну перспективу Мельниченко.