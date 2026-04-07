04:30 07.04.2026
Врач назвал причины носовых кровотечений

Отоларинголог принимает пациента в городской поликлинике. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Искривление носовой перегородки, высокое артериальное давление, атрофический ринит и новообразования могут быть причинами носовых кровотечений, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Магомед Гасанов.
"Искривление носовой перегородки представляет собой нарушение строения носа, при которой перегородка отклоняется от срединной линии. Это нарушение вызывает неравномерное распределение воздушного потока внутри носовых ходов, что приводит к постоянному раздражению слизистой оболочки и её сухости. Стойкая сухость слизистой полости носа увеличивает риск возникновения микротравм сосудов, провоцируя носовое кровотечение", - сказал Гасанов.
По словам врача, повышенное артериальное давление является ещё одной важной причиной носовых кровотечений.
"При гипертонии сосуды испытывают повышенное напряжение, особенно мелкие капилляры слизистой оболочки носа. Под воздействием высокого давления стенки кровеносных сосудов легко повреждаются даже при незначительных травмах", - отметил Гасанов.
Он заявил, что частые эпизоды повышенного артериального давления увеличивают вероятность развития носового кровотечения, особенно в пожилом возрасте, когда сосудистая стенка теряет свою эластичность.
Еще одной причиной носовых кровотечений, по словам врача, может стать атрофический ринит, который приводит к повышенной сухости и уязвимости слизистой оболочки носа перед механическими повреждениями.
"Одной из возможных причин (носовых кровотечений – ред.) является наличие новообразований в полости носа. Эти новообразования могут быть доброкачественными (полипы, ангиомы, папилломы) и злокачественными. Новообразования полости носа травмируются при дыхании, сморкании или прикосновении, что вызывает повторяющиеся носовые кровотечения", - добавил Гасанов.
По его словам, одной из редких причин носового кровотечения является ювенильная ангиофиброма носоглотки (редкая доброкачественная опухоль, в основном у мальчиков-подростков), она характеризуется преимущественно односторонними носовыми кровотечениями и требует хирургического лечения.
