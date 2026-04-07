Врач назвал причины носовых кровотечений

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Искривление носовой перегородки, высокое артериальное давление, атрофический ринит и новообразования могут быть причинами носовых кровотечений, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Магомед Гасанов.

« "Искривление носовой перегородки представляет собой нарушение строения носа, при которой перегородка отклоняется от срединной линии. Это нарушение вызывает неравномерное распределение воздушного потока внутри носовых ходов, что приводит к постоянному раздражению слизистой оболочки и её сухости. Стойкая сухость слизистой полости носа увеличивает риск возникновения микротравм сосудов, провоцируя носовое кровотечение", - сказал Гасанов.

По словам врача, повышенное артериальное давление является ещё одной важной причиной носовых кровотечений.

« "При гипертонии сосуды испытывают повышенное напряжение, особенно мелкие капилляры слизистой оболочки носа. Под воздействием высокого давления стенки кровеносных сосудов легко повреждаются даже при незначительных травмах", - отметил Гасанов.

Он заявил, что частые эпизоды повышенного артериального давления увеличивают вероятность развития носового кровотечения, особенно в пожилом возрасте, когда сосудистая стенка теряет свою эластичность.

Еще одной причиной носовых кровотечений, по словам врача, может стать атрофический ринит, который приводит к повышенной сухости и уязвимости слизистой оболочки носа перед механическими повреждениями.

« "Одной из возможных причин (носовых кровотечений – ред.) является наличие новообразований в полости носа. Эти новообразования могут быть доброкачественными (полипы, ангиомы, папилломы) и злокачественными. Новообразования полости носа травмируются при дыхании, сморкании или прикосновении, что вызывает повторяющиеся носовые кровотечения", - добавил Гасанов.