Этнический немец вернулся в Россию и ушел добровольцем на СВО

КУРСК, 7 апр — РИА Новости. Этнический немец, старший техник расчета бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" с позывным Кумач вернулся в Россию и добровольно отправился на СВО, об этом он сам рассказал РИА Новости.
«
"Мама, папа — немцы. Получается, я немец. В 2005 году уезжали в Германию всей семьей. Пожил в Германии 16 лет. В 2021-м вернулся. Когда все это начиналось в Донбассе с 2014 года, как-то все тянуло, тянуло. Обстоятельства сложились так, что в Севастополь просто приехал один", — сообщил военнослужащий.
Когда город начал постоянно подвергаться обстрелам, он решил, что не станет сидеть и ждать, пока противник придет туда, и добровольно пошел служить в подразделение ГРОМ "Каскад", куда его позвал товарищ со срочной службы. Сейчас Кумач занимается запуском самолетов-разведчиков и ударных беспилотников.
«
"Мой друг, позывной Репа, мы служили еще срочную службу при Советском Союзе в Казахстане в специальной моторизованной части милиции. <...> Через друга зашел сюда, в ГРОМ "Каскад", — добавил собеседник агентства.
