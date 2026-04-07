Этнический немец вернулся в Россию и ушел добровольцем на СВО - РИА Новости, 07.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
03:14 07.04.2026 (обновлено: 14:33 07.04.2026)
Этнический немец вернулся в Россию и ушел добровольцем на СВО

РИА Новости: этнический немец вернулся в Россию и ушел добровольцем на СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
КУРСК, 7 апр — РИА Новости. Этнический немец, старший техник расчета бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" с позывным Кумач вернулся в Россию и добровольно отправился на СВО, об этом он сам рассказал РИА Новости.
"Мама, папа — немцы. Получается, я немец. В 2005 году уезжали в Германию всей семьей. Пожил в Германии 16 лет. В 2021-м вернулся. Когда все это начиналось в Донбассе с 2014 года, как-то все тянуло, тянуло. Обстоятельства сложились так, что в Севастополь просто приехал один", — сообщил военнослужащий.

Когда город начал постоянно подвергаться обстрелам, он решил, что не станет сидеть и ждать, пока противник придет туда, и добровольно пошел служить в подразделение ГРОМ "Каскад", куда его позвал товарищ со срочной службы. Сейчас Кумач занимается запуском самолетов-разведчиков и ударных беспилотников.
"Мой друг, позывной Репа, мы служили еще срочную службу при Советском Союзе в Казахстане в специальной моторизованной части милиции. <...> Через друга зашел сюда, в ГРОМ "Каскад", — добавил собеседник агентства.

У Кумача был российский паспорт, поскольку он родился в СССР и некоторое время жил на Алтае, где работал пожарным-спасателем. Немецкий документ он получил при переезде, но продлевать не собирается. При этом боец хочет перевезти в Россию и своих родных.
