Россия не извинится за вето на проект резолюции по Ормузу, заявил Небензя

ООН, 7 апр – РИА Новости. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности во вторник на английском языке обратился к коллеге из США и заявил, что тот не услышит от России извинений за вето на проект резолюции по Ормузскому проливу.

"Господин посол, вы не услышите от нас каких-то извинений", - сказал Небензя на английском, обращаясь к американскому постпреду Майку Уолтцу

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Совбез не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России Китая . В поддержку документа выступили 11 стран. Еще две воздержались.

Документ призывал государства "координировать усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам", для содействия обеспечению безопасности и защищённости судоходства через Ормузский пролив, включая сопровождение торговых и коммерческих судов, а также "сдерживание попыток закрытия, блокирования или иного вмешательства в международное судоходство через Ормузский пролив".

При этом резолюция относилась только к ситуации в Ормузском проливе. СБ документом выражал готовность рассмотреть "дальнейшие меры" против тех, кто препятствует транзитному проходу или свободе судоходства в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе.