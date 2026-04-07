Адвокат объяснил, когда подаренную квартиру облагают налогом

Близкими родственниками считаются супруги, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья и сестры (включая сводных). При дарении от них налог не начисляется, но нужно подтвердить родство документами. Если же даритель — дядя, тетя, племянник, гражданский супруг, работодатель или посторонний, новый владелец обязан уплатить налог.

Налог рассчитывается от кадастровой стоимости квартиры. Для резидентов РФ ставка прогрессивная: 13% с дохода до 2,4 млн рублей и 15% сверх этой суммы. Для нерезидентов — 30%. При неуплате грозят пени и штраф 20% от суммы долга. Если одаряемый — несовершеннолетний, налог платят его законные представители.