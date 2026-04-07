Рейтинг@Mail.ru
Адвокат объяснил, когда подаренную квартиру облагают налогом - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 07.04.2026
Адвокат объяснил, когда подаренную квартиру облагают налогом

Адвокат Шиманский: налога на подаренную близким родственником квартиру нет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВходная дверь квартиры
Входная дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Входная дверь квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Получение квартиры в дар не всегда влечет уплату налога. О том, в каких случаях можно не платить, а когда придется отдать государству до 30% от кадастровой стоимости, агентству “Прайм” рассказал адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский.
"Если Вы получили такой подарок от близкого родственника, то налог уплачивать не нужно. В статье 217 Налогового кодекса РФ четко указано, что такой доход не подлежит налогообложению. Во всех иных случаях, если человеку подарили квартиру, налоговая инспекция воспримет это как получение дохода", — пояснил эксперт.
Продажа недвижимости - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Юрист предупредил о скрытых рисках при покупке жилья с маткапиталом
2 апреля, 02:17
Близкими родственниками считаются супруги, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья и сестры (включая сводных). При дарении от них налог не начисляется, но нужно подтвердить родство документами. Если же даритель — дядя, тетя, племянник, гражданский супруг, работодатель или посторонний, новый владелец обязан уплатить налог.
Налог рассчитывается от кадастровой стоимости квартиры. Для резидентов РФ ставка прогрессивная: 13% с дохода до 2,4 млн рублей и 15% сверх этой суммы. Для нерезидентов — 30%. При неуплате грозят пени и штраф 20% от суммы долга. Если одаряемый — несовершеннолетний, налог платят его законные представители.
Аренда недвижимости - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Юрист объяснила, кому и как можно сдавать ипотечную квартиру
23 марта, 02:17
 
ЖильеРоссияАлександр ШиманскийОбществоНалогиНедвижимость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала