Вознаграждение за данные о КСИР вызвало необычный интерес в США

ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Вознаграждение, объявленное госдепартаментом США за информацию о руководстве иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), вызвало в марте необычный интерес у посетителей сайта соответствующей программы, выяснило РИА Новости, проанализировав данные сетевого трафика.

В марте госдепартамент США объявил награду до десяти миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других представителях руководства исламской республики. Позднее этот список был расширен: сейчас в нем 14 как названных, так и анонимных представителей различных иранских структур.

Как показал анализ РИА Новости, в период со 2 по 30 марта сайт ежедневно посещали более 4,3 тысячи уникальных пользователей, которые в среднем просматривали около двух страниц.

Согласно изученным данным, запросы, связанные с КСИР, в указанный период привлекли 9,4% трафика сайта. Для сравнения на вознаграждения, связанные с террористической группировкой "Исламское государство*", пришлось 4,5% посещений, а на палестинское движение ХАМАС - 4,01%.

Таким образом, интерес к наградам за сведения о КСИР как минимум вдвое превысил интерес к двум следующим по популярности направлениям, выяснило РИА Новости.

Госдепартамент регулярно публикует подобные объявления о вознаграждениях за информацию. Среди целей, за сведения о которых обещаны выплаты, - международные хакерские группы и различные преступные организации.