МВД рассказало, как мошенники маскируют вредоносное ПО

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мошенники стали чаще маскировать вредоносное программное обеспечение под ссылки на всплывающее окно, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

"Один из актуальных способов — использование не файла, а ссылки на всплывающее окно, где якобы можно посмотреть видео ДТП с вашим участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер", — отмечается в релизе.

Любое взаимодействие с такими окнами может привести к заражению устройства, предупреждают киберполицейские.