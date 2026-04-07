06:15 07.04.2026

Мурашко призвал развивать медицину долголетия в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
СУХУМ, 7 апр - РИА Новости. Развитие медицины долголетия в России необходимо, так как граждане должны понимать, как правильно вести здоровый образ жизни и сохранять активность, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Факторы риска, которые формируются в процессе жизни человека, они могут быть нивелированы. Ведь вопрос не только в самой продолжительности жизни, а вопрос продолжительности здоровой жизни, чтобы человек на протяжении своей жизни сохранял активность, возможность самостоятельно себя обслуживать", - сказал министр журналистам.
Он добавил, что для долголетия важны состояние здоровья, когнитивных функций и в том числе социализация, которая включает общение с друзьями и родственниками.
"Все это - это один из вопросов формирования принципов и подходов, это только медицинская программа. В этом году запланировано проведение форумов региональных и федеральных по данному направлению", - заключил Мурашко.
