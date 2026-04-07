В Москве на Кольцевой линии остановили движения против часовой стрелки

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На Кольцевой линии метро Москвы нет движения против часовой стрелки, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее дептранс сообщал, что интервалы движения временно увеличены на Кольцевой линии метро против часовой стрелки из-за человека на пути.

"На Кольцевой линии (5) нет движения против часовой стрелки", - говорится в сообщении.