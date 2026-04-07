В Москве мужчина украл из магазина почти 100 плиток шоколада

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мужчина украл из магазина в центре Москвы почти 100 плиток шоколада, теперь сладкоежке грозит до двух лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Как сообщили в ведомстве, 37-летний житель Подмосковья зашел в магазин на Гоголевском бульваре и положил себе в рюкзак 98 плиток шоколада известной торговой марки. Он прошел мимо кассы и не заплатил. Пропажу обнаружил работник магазина и обратился в полицию. По данным МВД, материальный ущерб составил более 18 тысяч рублей.
"Полицейские района Хамовники задержали мужчину за кражу из магазина почти 100 плиток шоколада", - говорится в сообщении.
Как подчеркнуло ведомство, злоумышленник признался в том, что украл сладости, чтобы съесть их.
МВД возбудило уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Теперь сладкоежке грозит до двух лет тюрьмы.
