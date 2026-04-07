Фонтан в Репинском сквере в Москве подготовили к новому сезону - РИА Новости, 07.04.2026
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
16:20 07.04.2026
Фонтан в Репинском сквере в Москве подготовили к новому сезону

В Репинском сквере в центре Москвы подготовили к запуску фонтан

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкФонтан на Болотной площади в Репинском сквере в Москве
Фонтан на Болотной площади в Репинском сквере в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Фонтан на Болотной площади в Репинском сквере в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к запуску фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии открытия сезона фонтанов, который традиционно начнется в конце апреля, провели работы по расконсервации и промывке фонтана в Репинском сквере. Работы выполнила специальная бригада, задействовали поливомоечную технику", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что специалисты с помощью щеток тщательно очистили все элементы сооружения, затем обработали гранитную поверхность специальным моющим средством для удаления известковых отложений. Кроме того, провели проверку оборудования гидросооружения, систем управления и автоматики.
"Репинский сквер обновили в 2021 году - там появилась прогулочная зона с уличными качелями, спортивная и детские площадки. В сквере сохранили существующие и высадили новые деревья, установили фонари и скамейки, выполненные в стилистике конца 1940-х годов. Дополнительно сделали проход от Болотной набережной, в результате появился новый удобный маршрут между ней и Софийской набережной", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках весенней уборки Москвы проходят масштабные промывки инженерных сооружений после осенне-зимнего периода. Так, в общей сложности до конца апреля приведут в порядок более 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
