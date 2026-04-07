Московский коммунальный флот готовят к открытию летней навигации
13:10 07.04.2026
Московский коммунальный флот готовят к открытию летней навигации

Заммэра Бирюков: коммунальный флот готовят к летней навигации

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыКоммунальный флот
Коммунальный флот - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Коммунальный флот. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по подготовке коммунального флота к летней навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В составе Комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят 30 судов - буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие. С открытием летней навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности и ликвидируют загрязнения", - рассказал Бирюков.
Электрик устанавливает современные электросчетчики - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В Москве бесплатно заменят около 200 тысяч счетчиков электроэнергии
Вчера, 12:50
Заммэра добавил, что сейчас проводится тщательная проверка состояния судов, выполняется регламентное техническое обслуживание, включающее замену расходных материалов, диагностику узлов, механизмов и оборудования, проверку топливных систем и рулевых колонок.
"Работы по межнавигационному ремонту проводятся в соответствии с графиком и будут завершены в апреле. На заключительном этапе организуем ходовые испытания всех судов, чтобы оценить их готовность к открытию летней навигации. В рамках подготовки на четырех судах для сбора мусора усовершенствуют системы управления и обновят судовые энергетические установки, что позволит улучшить их управление и маневренность, обеспечить большую мощность. На трех плавучих кранах запланирована установка современных грейферов и увеличение мощности двигателей", - отметил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в прошлом сезоне коммунальные суда собрали более 530 тонн мусора, извлекли около 4 тысяч тонн песка и грунта.
 
МоскваПетр Бирюков
 
 
