Московский коммунальный флот готовят к открытию летней навигации

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по подготовке коммунального флота к летней навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В составе Комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят 30 судов - буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие. С открытием летней навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности и ликвидируют загрязнения", - рассказал Бирюков.

Заммэра добавил, что сейчас проводится тщательная проверка состояния судов, выполняется регламентное техническое обслуживание, включающее замену расходных материалов, диагностику узлов, механизмов и оборудования, проверку топливных систем и рулевых колонок.

"Работы по межнавигационному ремонту проводятся в соответствии с графиком и будут завершены в апреле. На заключительном этапе организуем ходовые испытания всех судов, чтобы оценить их готовность к открытию летней навигации. В рамках подготовки на четырех судах для сбора мусора усовершенствуют системы управления и обновят судовые энергетические установки, что позволит улучшить их управление и маневренность, обеспечить большую мощность. На трех плавучих кранах запланирована установка современных грейферов и увеличение мощности двигателей", - отметил он.