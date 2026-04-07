В Москве открылся просветительский марафон "Космос со Знанием"

Посетители на просветительском марафоне "Космос со Знанием" в рамках Недели космоса. 7 апреля 2026

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Просветительский марафон "Космос со Знанием" открылся в Москве на площадке первого космического центра имени В.В. Терешковой, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник в преддверии Дня космонавтики в Москве в рамках Недели космоса в России проходит просветительский марафон "Космос со Знанием". Событие приурочено к 65-летию первого полета человека в космос и продлится до 12 апреля.

"Космос - это та сфера, где бесконечные возможности именно благодаря нашей стране увидел весь мир. Ведь именно мы первыми запустили спутник Земли , первыми отправили человека в космос, именно наш космонавт первым вышел в открытый космос. Все эти подвиги навсегда закрепили за нашей страной титул первопроходца в освоении космоса. Сегодня мы уже выходим в космос уверенно, без страха, но это было бы невозможно без развития науки, без знаний", - сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль в ходе открытия марафона.

Марафон "Космос со Знанием" объединяет более 1 тысячи участников. Цель мероприятия - рассказать о достижениях России в космической отрасли, а также повысить интерес молодежи к профессиям, связанным с освоением космического пространства.

"Сегодня здесь, на марафоне, у вас будет возможность пообщаться с выдающимися людьми, Героями России, государственными деятелями, руководителями в космической отрасли, мастерами культуры и искусства", - добавил Древаль.

Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. В 2026 году ее проведение приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса — Государственная корпорация " Роскосмос ".