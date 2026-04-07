В Москве мошенники обманули пенсионерку на 25 миллионов рублей - РИА Новости, 07.04.2026
11:20 07.04.2026
В Москве мошенники обманули пенсионерку на 25 миллионов рублей

В Москве аферисты, притворившись силовиками, обманули пенсионерку на 25 млн руб

Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мошенники под видом работников силовых ведомств обманули пенсионерку на 25 миллионов рублей в Москве, задержана курьер аферистов, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 78-летняя москвичка и сообщила, что открыла на мобильном телефоне присланную неизвестными ссылку, после чего ей стали звонить от имени работников силовых ведомств. Неизвестные заявили женщине, что ее сбережения могут похитить, и убедили обналичить их.
Подозреваемый в мошенничестве на сумму свыше 100 миллионов рублей - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В Москве мошенники обманули девушку на 106 миллионов рублей
17 марта, 12:12
"Введенная в заблуждение москвичка, следуя инструкциям аферистов, получила в банке 13 миллионов рублей, после чего отдала их около своего дома на Окской улице, направленной к ней незнакомке, назвавшей кодовое слово. Через несколько дней она передала той же женщине еще 12 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что в ходе очередного звонка мошенники сообщили москвичке о якобы оформленном кредите, где залогом выступала ее квартира, и для снятия обременения необходимо передать еще 3 миллиона рублей. Поверив звонившим, пенсионерка обратилась к своей знакомой, чтобы взять деньги в долг, после чего поняла, что стала жертвой мошенников.
Полицейские установили маршрут передвижения и задержали одну из подозреваемых - 46-летнюю жительницу столицы. Деньги она передала соучастнику.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
"Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности обвиняемой, соучастники и организаторы преступления", - заключили в ведомстве.
Школьница со смартфоном - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Назван эффективный способ защитить подростка от киберпреступников
05:44
 
