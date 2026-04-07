В Москве мошенники обманули пенсионерку на 25 миллионов рублей

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мошенники под видом работников силовых ведомств обманули пенсионерку на 25 миллионов рублей в Москве, задержана курьер аферистов, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 78-летняя москвичка и сообщила, что открыла на мобильном телефоне присланную неизвестными ссылку, после чего ей стали звонить от имени работников силовых ведомств. Неизвестные заявили женщине, что ее сбережения могут похитить, и убедили обналичить их.

"Введенная в заблуждение москвичка, следуя инструкциям аферистов, получила в банке 13 миллионов рублей, после чего отдала их около своего дома на Окской улице, направленной к ней незнакомке, назвавшей кодовое слово. Через несколько дней она передала той же женщине еще 12 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что в ходе очередного звонка мошенники сообщили москвичке о якобы оформленном кредите, где залогом выступала ее квартира, и для снятия обременения необходимо передать еще 3 миллиона рублей. Поверив звонившим, пенсионерка обратилась к своей знакомой, чтобы взять деньги в долг, после чего поняла, что стала жертвой мошенников.

Полицейские установили маршрут передвижения и задержали одну из подозреваемых - 46-летнюю жительницу столицы. Деньги она передала соучастнику.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.