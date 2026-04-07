В Москве с отравлением госпитализировали 28 работников Красноярского театра
09:27 07.04.2026
В Москве с отравлением госпитализировали 28 работников Красноярского театра

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Количество сотрудников Красноярского музыкального театра с симптомами отравления, находящихся на гастролях в Москве, увеличилось до 28 человек, их госпитализировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска".
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что актеры и техперсонал Красноярского музыкального театра отравились на гастролях в Москве, одну из актрис госпитализировали. Позднее в Telegram-канале фестиваля сообщили, что показ спектакля "Бой с тенью" Красноярского музыкального театра на сцене Театра имени Моссовета отменен по техническим причинам.
Грибы подберезовики в лесу в Карелии - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Что надо знать о весенних грибах перед их сбором
29 марта, 09:05
"Двадцать восемь сотрудников Красноярского музыкального театра были госпитализированы в Москве. К моменту появления первых сообщений в СМИ число участников коллектива с симптомами отравления не соответствовало действительности, но к полуночи их количество увеличилось", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили в пресс-службе фестиваля, все заболевшие находятся под присмотром врачей.
"На данный момент точная причина не установлена, специалисты выясняют… Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить всем необходимым коллег и создать условия для их скорейшего восстановления", - добавили там.
Бар алкогольных напитков - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Назван самый опасный вид алкоголя
14 марта, 19:40
 
МоскваТеатр имени Моссовета
 
 
