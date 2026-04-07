В Москве с отравлением госпитализировали 28 работников Красноярского театра

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Количество сотрудников Красноярского музыкального театра с симптомами отравления, находящихся на гастролях в Москве, увеличилось до 28 человек, их госпитализировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска".

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что актеры и техперсонал Красноярского музыкального театра отравились на гастролях в Москве , одну из актрис госпитализировали. Позднее в Telegram-канале фестиваля сообщили, что показ спектакля "Бой с тенью" Красноярского музыкального театра на сцене Театра имени Моссовета отменен по техническим причинам.

"Двадцать восемь сотрудников Красноярского музыкального театра были госпитализированы в Москве. К моменту появления первых сообщений в СМИ число участников коллектива с симптомами отравления не соответствовало действительности, но к полуночи их количество увеличилось", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в пресс-службе фестиваля, все заболевшие находятся под присмотром врачей.