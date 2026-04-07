Российский моряк с подбитого хуситами судна вернулся в Москву

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Российский моряк Алексей Галактионов, находившийся в Йемене после эвакуации с атакованного хуситами судна, прибыл в Москву, он в госпитале, рассказала РИА Новости мать моряка Людмила Галактионова.
"Алексей приехал в Москву. Он в госпитале", - рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что ее сыну еще предстоит пройти обследование и лечение.
В июле 2025 года в Красном море был атакован греческий сухогруз Eternity C. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Ансар Алла" (хуситы). Согласно заявлениям хуситов, с затопленного судна удалось эвакуировать 11 человек, в том числе Галактионова, получившего при взрыве тяжелую травму ноги. По словам матери моряка, после эвакуации Алексей был доставлен в госпиталь в Йемене, где ему провели четыре операции.