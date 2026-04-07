Российский моряк с подбитого хуситами судна вернулся в Москву

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Российский моряк Алексей Галактионов, находившийся в Йемене после эвакуации с атакованного хуситами судна, прибыл в Москву, он в госпитале, рассказала РИА Новости мать моряка Людмила Галактионова.