Рейтинг@Mail.ru
Российский моряк с подбитого хуситами судна вернулся в Москву - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:32 07.04.2026
Российский моряк с подбитого хуситами судна вернулся в Москву

© Ansar AllahКадр видео, на котором, предположительно, российский моряк Алексей Галактионов, спасенный хуситами с потопленного ими греческого сухогруза Eternity C
Кадр видео, на котором, предположительно, российский моряк Алексей Галактионов, спасенный хуситами с потопленного ими греческого сухогруза Eternity C - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Ansar Allah
Кадр видео, на котором, предположительно, российский моряк Алексей Галактионов, спасенный хуситами с потопленного ими греческого сухогруза Eternity C. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Российский моряк Алексей Галактионов, находившийся в Йемене после эвакуации с атакованного хуситами судна, прибыл в Москву, он в госпитале, рассказала РИА Новости мать моряка Людмила Галактионова.
Как ранее сообщал МИД РФ, в начале апреля Галактионов спецрейсом ООН вылетел в Иорданию в рамках возвращения в Россию. Вопрос о возвращении решался с учетом ограничений на использование йеменского воздушного пространства.
«
"Алексей приехал в Москву. Он в госпитале", - рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что ее сыну еще предстоит пройти обследование и лечение.
В июле 2025 года в Красном море был атакован греческий сухогруз Eternity C. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Ансар Алла" (хуситы). Согласно заявлениям хуситов, с затопленного судна удалось эвакуировать 11 человек, в том числе Галактионова, получившего при взрыве тяжелую травму ноги. По словам матери моряка, после эвакуации Алексей был доставлен в госпиталь в Йемене, где ему провели четыре операции.
В миреЙеменМоскваРоссияООНАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала