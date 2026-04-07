Силовики ликвидировали узел связи телефонных мошенников в Москве

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Силовики ликвидировали узел связи телефонных аферистов на северо-западе Москвы, сообщили в столичном главке МВД.
"Полиция и ФСБ <...> изъяли более 50 сим-карт, сим-бокс, роутеры, ноутбуки и телефоны <...> в квартире на Дубравной улице", — рассказали в ведомстве.
Среди задержанных — мужчина 35 лет и женщина 43 лет, которые устроились на "высокооплачиваемую работу" с помощью мессенджера. Они должны были обеспечивать бесперебойную связь.
Возбуждено уголовное дело. Первый фигурант находится под стражей, вторая — под домашним арестом.
31 марта, 00:48