Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 07.04.2026 (обновлено: 10:15 07.04.2026)
Силовики ликвидировали узел связи телефонных мошенников в Москве

© Петровка, 38/MAX
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Силовики ликвидировали узел связи телефонных аферистов на северо-западе Москвы, сообщили в столичном главке МВД.
"Полиция и ФСБ <...> изъяли более 50 сим-карт, сим-бокс, роутеры, ноутбуки и телефоны <...> в квартире на Дубравной улице", — рассказали в ведомстве.
Среди задержанных — мужчина 35 лет и женщина 43 лет, которые устроились на "высокооплачиваемую работу" с помощью мессенджера. Они должны были обеспечивать бесперебойную связь.
Возбуждено уголовное дело. Первый фигурант находится под стражей, вторая — под домашним арестом.
МоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала