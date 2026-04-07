Названы породы собак, которые сильнее других страдают от теплового удара

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Собаки брахицефальных пород - мопсы, французские и английские бульдоги, пекинесы - чаще других собак страдают от теплового удара, заявили в Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины (СПбГУВМ).
"Владельцы таких пород должны понимать, что их питомцы физически не способны эффективно справляться с жарой. Это не вопрос выносливости - это анатомия. Мопс или бульдог в душном автомобиле или на солнцепеке рискует жизнью значительно сильнее, чем, например, лабрадор", - сказала кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры патологической физиологии СПбГУВМ Любовь Лукоянова "Газете.ru".
Рекомендуется быть особенно внимательными в летний период: не оставлять животных в закрытых автомобилях, избегать прогулок в дневную жару и следить за тем, чтобы питомец всегда имел доступ к воде и прохладному месту.
