Премьер Молдавии заявил об актуальности темы объединения с Румынией

КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Премьер Молдавии Александр Мунтяну заявил, что тема возможного объединения республики с Румынией становится все более актуальной.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.

"Граждане на обоих берегах Прута понимают, что мы очень близки к объединению. Тема возможного объединения с Румынией становится все более актуальной, и граждане все чаще воспринимают ее как реалистичную перспективу", — заявил Мунтяну журналистам.

По его мнению, идея объединения становится "все более реалистичной", а решение может быть принято в будущем, возможно, даже через референдум.

Ранее экс-президент и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон выразил убежденность, что сценарий объединения Молдавии и Румынии не получится реализовать на практике. Он объяснил, что Румыния сталкивается с серьезным экономическим кризисом и не готова взять на себя ответственность в том числе и за Молдавию. Также он пояснил, что Кишинев не решится на объединение, чтобы не провоцировать гражданскую войну. В компартии Молдавии считают, что заявления молдавских политиков о возможном присоединении к Румынии необходимо рассматривать как "акт государственной измены".