Премьер Молдавии заявил об актуальности темы объединения с Румынией

КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Премьер Молдавии Александр Мунтяну заявил, что тема возможного объединения республики с Румынией становится все более актуальной.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
"Граждане на обоих берегах Прута понимают, что мы очень близки к объединению. Тема возможного объединения с Румынией становится все более актуальной, и граждане все чаще воспринимают ее как реалистичную перспективу", — заявил Мунтяну журналистам.
По его мнению, идея объединения становится "все более реалистичной", а решение может быть принято в будущем, возможно, даже через референдум.
Ранее экс-президент и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон выразил убежденность, что сценарий объединения Молдавии и Румынии не получится реализовать на практике. Он объяснил, что Румыния сталкивается с серьезным экономическим кризисом и не готова взять на себя ответственность в том числе и за Молдавию. Также он пояснил, что Кишинев не решится на объединение, чтобы не провоцировать гражданскую войну. В компартии Молдавии считают, что заявления молдавских политиков о возможном присоединении к Румынии необходимо рассматривать как "акт государственной измены".
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.